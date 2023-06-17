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Москва — Стань частью нашей компании❤️

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прогуляться, перекусить

Мы — большая компания, уже более 400 человек, с чатом в тг. Ходим на мероприятия, встречаемся в кальянных, вместе гуляем, дружим и даже путешествуем :)

Присоединяйся к нам, чтобы найти новых друзей, интересных досуг и новые впечатления. Рады каждому!❤️

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