поиграть в 'песочнице' клуба спортивного бриджа. Или он-лайн в преферанс. Может есть кто?) Или желающие научиться...

От пользователя @Svetlana1313

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Сыграть каточку в доту🧸

Москва → Другое Я хочу выпить кофе,пообщаться

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!