Москва
Спокойно покататься на великах в парке
Ищу компанию, кто также как я любит аккуратно спокойно кататься утром-днем в будни, когда минимум людей. Спокойно кататься – это я про себя, так как только села на велик, и не гоняю, скорее плыву как круизер)) Продолжительность пара часов. Парк скорее всего Измайлово, или любой другой на МЦК (еду из г.Железнодорожного). Буду рада встрече 🙏🏻
От пользователя @jacata
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