Москва
Спеть дуэтом Shallow в караоке!

фото пользователя Ksusha_pic
прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksusha_pic

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