прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksusha_pic

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Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

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