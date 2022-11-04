От пользователя @Tasha

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Погулять, круто провести время

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

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