хочу создать девчачую беседу, где будет крутой актив. Где мы каждый день будем общаться и где можно друг другу заявлять. Просьба вступать только тем, кто действительно настроен на общение и встречи❤️ Возраст 18-25 лет. Хочу, чтобы были на одной волне

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Кто-нибудь есть из БЛугов здесь?

У меня выходные, какие у кого планы?

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

погулять по Москве,сходить на летние веранды

Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

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