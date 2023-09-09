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Москва — создаю женское community, в котором будем обсуждать все

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прогуляться, перекусить

хочу создать девчачую беседу, где будет крутой актив. Где мы каждый день будем общаться и где можно друг другу заявлять.
Просьба вступать только тем, кто действительно настроен на общение и встречи❤️
Возраст 18-25 лет. Хочу, чтобы были на одной волне

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