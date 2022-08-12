создать женское комьюнити!

собираю женскую тусовочку для болтовни и походов по классным местам. пиши, чтобы присоединиться к нам!

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

найти подругу, с которой сможем общаться обо всем

Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Ищу подруг,можем сходить в театр или просто прогуляться в парке)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!