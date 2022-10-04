прогуляться, перекусить

От пользователя @Mko05

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Москва → Другое Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Слетать в путешествие

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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