Москва
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mko05
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