Москва
Совместный поход в девичий спортзал в Ховрино (сао) или пешие прогулки
другое
Для нашей красоты и стройности)
От пользователя @Kerry
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