Москва
Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение

фото пользователя Aizhan01
прогуляться, перекусить

Хочется найти друга или подругу для совместных физ нагрузок, это может быть и Прогулка, фитнес, настольный теннис. Главное мотивировать друг друга и не забрасывать
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Поговорить о важных (жизненных) вещах. Зарядить друг друга позитивом, говорить о приятных вещах что радуют)

От пользователя @Aizhan01

3 участника
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