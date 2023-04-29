Хочется найти друга или подругу для совместных физ нагрузок, это может быть и Прогулка, фитнес, настольный теннис. Главное мотивировать друг друга и не забрасывать // Поговорить о важных (жизненных) вещах. Зарядить друг друга позитивом, говорить о приятных вещах что радуют)

От пользователя @Aizhan01

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Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Хочу погулять и в бар

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

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