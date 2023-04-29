Москва
Совместный фитнес(онлайн / в зале / с тренером) / Живое общение
Хочется найти друга или подругу для совместных физ нагрузок, это может быть и Прогулка, фитнес, настольный теннис. Главное мотивировать друг друга и не забрасывать
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Поговорить о важных (жизненных) вещах. Зарядить друг друга позитивом, говорить о приятных вещах что радуют)
От пользователя @Aizhan01
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