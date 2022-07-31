Москва
Совместное времяпровождения
Всем привет , меня зовут Лилиана)
Ищем пару на эти числа ,можно подстроиться под вас или выбрать любое время ,мы на машине. Ищем пару ,друзей , желательно двоих людей противоположного пола, для совместного времяпровождения вместе. Мы общительные, отзывчивые , любим веселье и хорошую компанию , можем поддержать любой разговор ,любую идею.
В планах на эти числа , съездить покататься на сноубордах , либо просто посмотреть фильм , покататься на картинге.
От пользователя @lmarkova03a
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