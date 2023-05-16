прогуляться, перекусить

От пользователя @RomanAxe

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

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Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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