прогуляться, перекусить

От пользователя @AlexMcGregor

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Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Прогуляться ,сходить в кино

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

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