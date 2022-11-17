Москва
Совместная медитация где-нибудь в китайской чайной, 2-5 человек
прогуляться, перекусить
От пользователя @AlexMcGregor
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