Москва
Составьте компанию

фото пользователя angelina09Sa
прогуляться, перекусить

А то одной скучно

От пользователя @angelina09Sa

2 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Очень скучно

маленькое фото пользователя Lily
Москва → Другое

Прогуляться по Artplay и попить кофе.

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Просто грустно

маленькое фото пользователя Zlataaa
Москва → Другое

Ищу новых знакомых)

маленькое фото пользователя Mayya
Москва → Другое

пообщаться👯‍♀️

маленькое фото пользователя Lika16
Москва → Другое

ищу друга, подругу

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться и перекусить

маленькое фото пользователя Olya32
Москва → Другое

Общения дружба

маленькое фото пользователя TomB
Москва → Другое

Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

маленькое фото пользователя Valeria21
Москва → Другое

Крутое времяпровождение

маленькое фото пользователя Alena_Ryu
Москва → Другое

Поговорить на любую тему)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!