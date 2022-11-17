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Москва
Составлю любую компанию

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прогуляться, перекусить

Буду рада составить компанию на мероприятия, пообщаться, просто прогуляться по городу (будете гидом, потому что я в Москве недавно 😊).

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