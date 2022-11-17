Составлю любую компанию

Буду рада составить компанию на мероприятия, пообщаться, просто прогуляться по городу (будете гидом, потому что я в Москве недавно 😊).

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Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

На выставку, в парк

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

погулять по москве, болтать обо всём на свете

Найти подругу для совместных походов куда угодно

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