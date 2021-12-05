прогуляться, перекусить

От пользователя @Tatyana21

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Хочу погулять по красивым местам

Москва → Другое покататься на великах)

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!