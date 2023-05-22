прогуляться, перекусить

От пользователя @Alina92

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Пообщаться на тему видеоигр/медиа-контента

Москва → Другое Ищу подружек, мне 23 года

Москва → Другое Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Готова подискутировать на любую тему

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!