прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexey31

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Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

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