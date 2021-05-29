Москва
Составишь компанию в кинотеатр?
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alexey31
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼♀️
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Общение, друзья
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Позагорать на пляже Серебряного бора
Москва → Другое
Ищу общения
Москва → Другое
Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!