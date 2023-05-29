прогуляться, перекусить

От пользователя @Fairyleaf

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Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Ищу друзей, для общения

Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое Прогулка парк, центр или иное интересное место 😉🎉

Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

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