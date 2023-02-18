прогуляться, перекусить

От пользователя @Fairyleaf

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!