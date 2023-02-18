прогуляться, перекусить

От пользователя @Fairyleaf

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Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

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