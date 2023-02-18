Москва
Событие удалено
прогуляться, перекусить
От пользователя @Fairyleaf
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )
Москва → Другое
Прогуляться, выпить кофе
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
ищу подруг💞
Москва → Другое
Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам
Москва → Другое
Найти новые знакомства, подружиться
Москва → Другое
Гулять и смеяться
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
составлю компанию на кофе/вино или в настолки
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!