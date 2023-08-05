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Москва
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

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прогуляться, перекусить

Предлагаю тематическое знакомство. Цель - новые друзья, радость, веселье, отдых от суеты и дел. Нравятся игры ассоциации (Имаджинариум, код неймс, и тд) предлагайте свои;) 🔴 {мне 34, я в разводе, детей нет, живу в свое удовольствие, стараюсь меньше работать и учусь больше отдыхать}🏄🏻‍♂️🐞☀️💛⛵️

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