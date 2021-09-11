Москва
Собраться в баре Cosmo и сыграть в Место преступления (настолка)

фото пользователя Ignis
прогуляться, перекусить

Бар находится в Щербинке :)

От пользователя @Ignis

4 участника
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