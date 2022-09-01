Москва
Собраться писателями
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От пользователя @Vlad97
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Пообщаться, подружиться
Общение, друзей.
Найти классных людей. Смеяться и гулять. Сначала онлайн, а то страшно)
Ищу подругу💝
Найти подругу .
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
прогуляться в центре, поболтать, может перекусить?)
Найти новые знакомства, общение
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