Москва
Собраться писателями

фото пользователя Vlad97
прогуляться, перекусить

Встретиться людьми пишущими, пообщаться, поделиться кто над чем работает и хорошо провести время.
Если вы пишете стихи, прозу, сценарии, что угодно ещё, вы подходите)

От пользователя @Vlad97

2 участника
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