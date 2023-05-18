Побежим в медленном темпе, а потом пойдем на турники и сделаем силовую разминку и попьем воды.

От пользователя @IvanDengivKarman

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Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

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