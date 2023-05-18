Москва
Собраться на пробежку 5 км. в Мещерском парке
активный отдых
Побежим в медленном темпе, а потом пойдем на турники и сделаем силовую разминку и попьем воды.
От пользователя @IvanDengivKarman
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