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Москва — Собраться на неделе в центре Москвы женской компанией )

фото пользователя Diana_m
прогуляться, перекусить

Посидеть в местечке выпить кофе/перекусить, поболтать о том о сем ))

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