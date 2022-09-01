Москва
Собраться классной компанией на пицца-пикник в Парке Горького
прогуляться, перекусить
В субботу вечером около 6
От пользователя @Elisea
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