В субботу вечером около 6

От пользователя @Elisea

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Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

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