Москва
собрать творческих людей
прогуляться, перекусить
Организовать встречу для обсуждения организации совместной вечеринки для творческих людей.
Организовать встречу для обсуждения организации совместной вечеринки для творческих людей.
Музыканты
Видеооператоры
Художники
Фотографы
Модельеры
От пользователя @MikeF
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Москва → Другое
Правет 🙂🤍 завести подруг/друзей
Москва → Другое
Погулять в Царицыно
Москва → Другое
Пойти погулять
Москва → Другое
Ищу подруг. Возраст любой.🤗
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
Москва → Другое
Погулять , попить кофе
Москва → Другое
Сходить в бар и потанцевать
Москва → Другое
Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения
Москва → Другое
Найти подруг!
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!