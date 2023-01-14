Москва
собрать творческих людей

фото пользователя MikeF
прогуляться, перекусить

Организовать встречу для обсуждения организации совместной вечеринки для творческих людей.
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От пользователя @MikeF

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