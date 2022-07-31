Москва
Собрать новых людей в большую шашлычную компанию )
прогуляться, перекусить
От пользователя @Dimas1993
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