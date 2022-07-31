прогуляться, перекусить

От пользователя @Dimas1993

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Погулять в парке

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Погулять по городу

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

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