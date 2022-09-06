Привет! хочу расширить свой круг общения близкими по интересам людьми. Сама я из IT, буду рада знакомству! Предлагаю встретиться, посидеть на веранде, выпить, покурить кальян, пообщаться)

От пользователя @julia_hello

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Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое поиграть в компании в настолки 😣

Москва → Другое Хочу найти общение )в телеге

Москва → Другое покататься на великах)

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