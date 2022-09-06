Москва
Собрать людей из IT
Привет! хочу расширить свой круг общения близкими по интересам людьми. Сама я из IT, буду рада знакомству!
Предлагаю встретиться, посидеть на веранде, выпить, покурить кальян, пообщаться)
От пользователя @julia_hello
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Сходить в кальянную 🤍
Найти подругу .
Погулять , попить кофе
покататься на великах)
Хочу найти общение )в телеге
поиграть в компании в настолки 😣
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий
погулять, сходить куда-нибудь
В кино, кафе, музей, прогулка.
Много друзей и общения!)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!