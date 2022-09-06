Москва
Собрать людей из IT

фото пользователя julia_hello
собрать компанию

Привет! хочу расширить свой круг общения близкими по интересам людьми. Сама я из IT, буду рада знакомству!

Предлагаю встретиться, посидеть на веранде, выпить, покурить кальян, пообщаться)

От пользователя @julia_hello

1 участник
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