Москва
Собрать компанию в покер. Место организую. Ставки символические.
прогуляться, перекусить
От пользователя @Revenant
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