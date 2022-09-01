Москва
Собрать компанию в покер. Место организую. Ставки символические.

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прогуляться, перекусить

От пользователя @Revenant

3 участника
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