собрать компанию

От пользователя @Dobro105

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Бесплатная съёмка и поход в кафе

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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