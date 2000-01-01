От пользователя @Valto

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Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

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