Москва
Собрать компанию фанатов театра для посещения различных театров Москвы

фото пользователя Valto
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Ходить на разные новые спектакли, обсуждать, оценивать

От пользователя @Valto

2 участника
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