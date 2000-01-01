Москва
Собрать компанию фанатов театра для посещения различных театров Москвы
сходить на мероприятие
Ходить на разные новые спектакли, обсуждать, оценивать
От пользователя @Valto
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Ищу подруг🐣
Москва → Другое
Потестить групповые чаты
Москва → Другое
Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!