Прогуляться, перекусить, можно и пофоткаться 🤔

От пользователя @Mari1

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Девкиии, я за любой кипишь

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

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