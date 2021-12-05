собрать компанию

От пользователя @Timur4ik

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Хочу найти подругу с которой можно будет весело проводить время)

Москва → Другое Погулять, круто провести время

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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