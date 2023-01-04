Можно организовать личные встречи в хоббигеймсе в Одинцово и если найдется тот кто имеет опыт игры в пол 20 тоже будет супер. На велике же готов кататься всегда и везде!

От пользователя @Aleksandr_Gray

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