Москва
Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок

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Можно организовать личные встречи в хоббигеймсе в Одинцово и если найдется тот кто имеет опыт игры в пол 20 тоже будет супер. На велике же готов кататься всегда и везде!

От пользователя @Aleksandr_Gray

2 участника
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