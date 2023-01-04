Москва
Собрать группу для игры в ДНД и для велопрогулок
Можно организовать личные встречи в хоббигеймсе в Одинцово и если найдется тот кто имеет опыт игры в пол 20 тоже будет супер. На велике же готов кататься всегда и везде!
От пользователя @Aleksandr_Gray
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Ищу подругу
Фотопрогулка 📸
Ну что творческое поколение, готовы объединиться и создать команду?
хочется простого человеческого
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Girls gang
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Хочу собрать компашку друзей
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Ищу подруг!💕
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!