Москва
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел
прогуляться, перекусить
Собираемся компанией , играем в мафию&бункер
От пользователя @Good_dema
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