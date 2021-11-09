Москва
Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

фото пользователя Good_dema
прогуляться, перекусить

Собираемся компанией , играем в мафию&бункер

От пользователя @Good_dema

7 участников
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