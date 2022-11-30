собрать компанию

Загорелся желанием попробовать сыграть в Among Us в реальной жизни от 6 человек. В клаустрафобии, например. Жду всех тех, кому был бы интересен такой опыт)

Далее описание самой игры:

https://claustrophobia.com/ru/quest/amoung_us_msk2048/

Вы — рейдеры в постапокалиптическом мире. Протекторат Большой Москвы отправляет вас на тренировочный полигон, чтобы научиться выживать в условиях заражения одного участника команды.

У вас будет час, чтобы выбраться из заблокированного бункера, выполняя задания, и... выжить! Ведь среди ваших товарищей минимум один заражённый, цель которого уничтожить вашу команду.



Кем окажешься ты? Рейдером или злодеем? А уверен ли ты, что твоей команде можно доверять?