Москва
Собираю ребят на Among Us в реальной жизни
Загорелся желанием попробовать сыграть в Among Us в реальной жизни от 6 человек. В клаустрафобии, например. Жду всех тех, кому был бы интересен такой опыт)
Далее описание самой игры:
https://claustrophobia.com/ru/quest/amoung_us_msk2048/
Вы — рейдеры в постапокалиптическом мире. Протекторат Большой Москвы отправляет вас на тренировочный полигон, чтобы научиться выживать в условиях заражения одного участника команды.
У вас будет час, чтобы выбраться из заблокированного бункера, выполняя задания, и... выжить! Ведь среди ваших товарищей минимум один заражённый, цель которого уничтожить вашу команду.
Кем окажешься ты? Рейдером или злодеем? А уверен ли ты, что твоей команде можно доверять?
От пользователя @VladislavZh
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