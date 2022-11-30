Москва
Собираю ребят на Among Us в реальной жизни

фото пользователя VladislavZh
собрать компанию

Загорелся желанием попробовать сыграть в Among Us в реальной жизни от 6 человек. В клаустрафобии, например. Жду всех тех, кому был бы интересен такой опыт)
Далее описание самой игры:
https://claustrophobia.com/ru/quest/amoung_us_msk2048/
Вы — рейдеры в постапокалиптическом мире. Протекторат Большой Москвы отправляет вас на тренировочный полигон, чтобы научиться выживать в условиях заражения одного участника команды.
У вас будет час, чтобы выбраться из заблокированного бункера, выполняя задания, и... выжить! Ведь среди ваших товарищей минимум один заражённый, цель которого уничтожить вашу команду.

Кем окажешься ты? Рейдером или злодеем? А уверен ли ты, что твоей команде можно доверять?

От пользователя @VladislavZh

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Jane0590
Москва → Другое

Я хочу прогуляться в парке

маленькое фото пользователя Anastasiya_She
Москва → Другое

Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу подруг , новые знакомства

маленькое фото пользователя Nutaamv
Москва → Другое

Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя Olya32
Москва → Другое

Общения дружба

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя Aktasik
Москва → Другое

Друзьяшки найдитесь

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Прогуляемся?

маленькое фото пользователя lwfsb
Москва → Другое

что тут надо делать

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!