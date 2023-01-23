Привет! Хочу новых интересных знакомств. Предлагаю пройтись по дворам-колодцам Москвы. Погулять с фотоаппаратом, найти новые интересные локации, насладиться архитектурой старой Москвы. Погулять, познакомиться, пообщаться, отдохнуть в кафе.

От пользователя @Maxim

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Найти родную душу для общения, поддержки

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!