Москва
Собираю party на прогулку в центре
Привет! Хочу новых интересных знакомств. Предлагаю пройтись по дворам-колодцам Москвы. Погулять с фотоаппаратом, найти новые интересные локации, насладиться архитектурой старой Москвы.
Погулять, познакомиться, пообщаться, отдохнуть в кафе.
От пользователя @Maxim
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