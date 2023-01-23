Москва
Собираю party на прогулку в центре

фото пользователя Maxim
прогуляться, перекусить

Привет! Хочу новых интересных знакомств. Предлагаю пройтись по дворам-колодцам Москвы. Погулять с фотоаппаратом, найти новые интересные локации, насладиться архитектурой старой Москвы.
Погулять, познакомиться, пообщаться, отдохнуть в кафе.

От пользователя @Maxim

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