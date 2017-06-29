Москва
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Привет) Уже есть активный чатик с компанией как ребят, так и девушек. Мы весёлые и дружелюбные. Буду рада дополнить ее активными и легкими на подъем людьми🤗 Общаемся в чате, ходим на различные активности: шашлыки, клубы, театры, кальянные, балы и т д. Возраста: 24+
От пользователя @Yana_M
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