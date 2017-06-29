Привет) Уже есть активный чатик с компанией как ребят, так и девушек. Мы весёлые и дружелюбные. Буду рада дополнить ее активными и легкими на подъем людьми🤗 Общаемся в чате, ходим на различные активности: шашлыки, клубы, театры, кальянные, балы и т д. Возраста: 24+

От пользователя @Yana_M

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Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Ищу компаньона не заскучать в новом городе

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

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