Москва
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

фото пользователя Yana_M
собрать компанию

Привет) Уже есть активный чатик с компанией как ребят, так и девушек. Мы весёлые и дружелюбные. Буду рада дополнить ее активными и легкими на подъем людьми🤗 Общаемся в чате, ходим на различные активности: шашлыки, клубы, театры, кальянные, балы и т д. Возраста: 24+

От пользователя @Yana_M

8 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Miya87
Москва → Другое

Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

маленькое фото пользователя MyWay
Москва → Другое

Найти новые знакомства, подружиться

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по измайловскому парку

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Ищу компаньона не заскучать в новом городе

маленькое фото пользователя S_shaho
Москва → Другое

Ищу девушек, увлекающихся психологией

маленькое фото пользователя TKaterina
Москва → Другое

Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

маленькое фото пользователя Tanya_k
Москва → Другое

как на счет провести день на одной волне☺️

маленькое фото пользователя Lolina
Москва → Другое

Ищу подругу, 27+

маленькое фото пользователя AnikaAnika
Москва → Другое

Дружить будем 💫🙌🏻☺️

маленькое фото пользователя Yulia_K
Москва → Другое

Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!