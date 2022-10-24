Москва
Собираю компанию на рок-концерт
Всем привет!
Приглашаю на концерт к очень талантливым ребятам, тусовка будет супер творческая и ламповая. Для тех любит новые знакомства и заряжаться эмоциями(как я), это просто идеально 🔥
Более подробно все напиши в личку, так что welcome👋
От пользователя @Annahills
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