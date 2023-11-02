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Москва — Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

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собрать компанию

Привет. Если ты открытый, готовый к ОФФЛАЙН знакомству, то приглашаю к нам в чат.
Средний возраст участников чата 30-33.
Мы флудим иногда много в чате обо всём, но главная цель общение в оффлайн. Да, не активных со временем удаляем, так как цель не количество людей, а их «качество».
Мы за всё: бары, настольные игры, клубы и театры. Кризы, квесты, игра в мафию (по пятницам), кино (чаще по вторникам). Совместные поездки по ближайшим и не очень городам, за границу. Снять дом в Подмосковье, лофт. Просто почилить в кальяной или сходить в рестик.
Интересы у всех разные. Предлагаем, присоединяемся и организовываемся.
Welcome 🤗
P.S. наличие ч/ю обязательно 😉

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