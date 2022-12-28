Москва
Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

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собрать компанию

Приглашаю присоединиться в нашу банду 🫶
Нас там уже много, мы все очень разные, работаем в разных сферах, слушаем разную музыку, но все имеем активную жизненную позицию и желание кайфово и весело проводить время🔥
Регулярно собираемся вместе, организовываем игры в мафию и др. , прогулки по Мск, также катаемся на всём 🚴‍♀️
ходим в походы ⛰

В чате можно найти друзей, ребят со схожими увлечениями и интересную компанию на выходные и т.д. 🤗
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Good_dema

От пользователя @Good_dema

23 участника
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