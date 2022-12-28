собрать компанию

Приглашаю присоединиться в нашу банду 🫶

Нас там уже много, мы все очень разные, работаем в разных сферах, слушаем разную музыку, но все имеем активную жизненную позицию и желание кайфово и весело проводить время🔥

Регулярно собираемся вместе, организовываем игры в мафию и др. , прогулки по Мск, также катаемся на всём 🚴‍♀️

ходим в походы ⛰



В чате можно найти друзей, ребят со схожими увлечениями и интересную компанию на выходные и т.д. 🤗

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Good_dema