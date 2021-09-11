Москва
Снять лофт (караоке)
собрать компанию
Было бы круто в конце лета арендовать лофт человек на 7 и круто потусить с полностью новой компанией )
От пользователя @Aleksandrrr
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