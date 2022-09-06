Москва
Снимаем коттедж . 27 человек уже идет. 3к вход ВСЕ включено 🍰🚗💨🥂
собрать компанию
Бассейн, джакузи, боулинг, конкурсы
Бассейн, джакузи, боулинг, конкурсы
Все дружелюбные и адекватные
От пользователя @Fox_fyr
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