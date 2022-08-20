активный отдых

От пользователя @Snake288

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Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Сходить на ферму альпак

Москва → Другое Дружить будем 💫🙌🏻☺️

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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