прогуляться, перекусить

От пользователя @RuslanOG

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Ищу близких по духу подруг👯‍♀️🌺

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Москва → Другое Провожу исследование - почему ты здесь? :)

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

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