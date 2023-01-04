прогуляться, перекусить

От пользователя @Locer

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Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Погулять, пообщаться с новыми людьми

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

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