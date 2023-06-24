Москва
Смотреть фильмы и болтать
прогуляться, перекусить
Можно выпить вино
От пользователя @Fredddie
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
Москва → Другое
Ищу подругу 27+
Москва → Другое
Ищу подругу💝
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?
Москва → Другое
Ищу Подружку 🥺прогулки , кафешки , пофоткаться (начинающий фотограф 🤭)
Москва → Другое
Познакомится с новыми симпатичными людьми
Москва → Другое
Общение, друзей.
Москва → Другое
Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰
Москва → Другое
Общение дружба
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!