Москва
Смотреть фильмы и болтать

фото пользователя Fredddie
прогуляться, перекусить

Можно выпить вино

От пользователя @Fredddie

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