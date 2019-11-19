прогуляться, перекусить

От пользователя @Anatolii

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Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, провести вместе время

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Прогуляться и перекусить

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

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